Подросток-насильник сбежал из спецшколы на Урале перед арестом за надругательства над мальчиком Обвиняемый в изнасилованиях подросток сбежал из спецшколы в Екатеринбурге 24 декабря, 14:40 Сбежавший из спецшколы в Екатеринбурге подросток. Фото © VK / Екатеринбург. Новости

В Екатеринбурге из спецшколы № 124 сбежал 16-летний учащийся, которого обвиняют в сексуальном насилии над мальчиком, полиция объявила его в розыск. Об этом пишет e1.ru, ссылаясь на МВД города.

"Полицией Екатеринбурга проводятся разыскные мероприятия пропавшего несовершеннолетнего. Сотрудники ОВД просят всех, кто располагает информацией о месте его нахождения, сообщать по телефонам: 356–42–13 или 02", — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый исчез из учреждения накануне вечером. Сотрудники спецшколы не знают, как подросток мог найти ключи от входных дверей. Сбежал он вместе с приятелем, оба школьника родом из Асбеста. Адвокат Георгий Краснов, который представляет семью пострадавшего от насилия ребёнка, сказал, что уже в курсе произошедшего и надеется, что мера пресечения будем заменена на арест после поимки беглеца.

Напомним, в Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали и подвергали издевательствам в качестве наказания. Так старшеклассники "перевоспитывали" трудных детей. Одному из пострадавших удалось сбежать весной этого года, он пришёл домой и рассказал матери об издевательствах. Директор школы отстранён от работы. Обвиняемыми стали три старшеклассника, которые, по данным следствия, виновны в 12 изнасилованиях. Двоих отправили в СИЗО, третий продолжил находиться в спецшколе. Потерпевшими значатся два подростка. 26 декабря должно состояться очередное судебное заседание. По предварительной версии, подозреваемый скрылся из спецшколы из страха перед арестом.

Авторы Татьяна Миссуми