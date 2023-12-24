Регион

Уведомления отключены

Новости
Итоги года с Владимиром Путиным
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

ВСУ обстреляли школу в Донецке

Незадолго до расправы над 25-летней проституткой психопат убил ещё одну женщину в Москве

"Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть кандидата на выборы

Армия России уничтожила западные установки ПВО на украинских аэродромах

"О товарищах не забывает": Танкист восхитил Путина просьбой наградить его командира

Набиуллина пожалела о "запоздалом" запуске цикла повышения ключевой ставки ЦБ

Настя Ивлеева извинилась за "голую вечеринку" и нашла применение вырученным за неё деньгам

В журналистов Би-би-си бросили гранату во время вечеринки в рижском баре

Володин назвал истерикой угрозы США отключить банки от своей финансовой системы

Названа страна, откуда запустили дрон, атаковавший нефтяной танкер у Индии

Подросток-насильник сбежал из спецшколы на Урале перед арестом за надругательства над мальчиком

Обвиняемый в изнасилованиях подросток сбежал из спецшколы в Екатеринбурге

24 декабря, 14:40
Сбежавший из спецшколы в Екатеринбурге подросток. Фото © VK / Екатеринбург. Новости

Сбежавший из спецшколы в Екатеринбурге подросток. Фото © VK / Екатеринбург. Новости

В Екатеринбурге из спецшколы № 124 сбежал 16-летний учащийся, которого обвиняют в сексуальном насилии над мальчиком, полиция объявила его в розыск. Об этом пишет e1.ru, ссылаясь на МВД города.

"Полицией Екатеринбурга проводятся разыскные мероприятия пропавшего несовершеннолетнего. Сотрудники ОВД просят всех, кто располагает информацией о месте его нахождения, сообщать по телефонам: 356–42–13 или 02", уточнили в ведомстве.

Обвиняемый исчез из учреждения накануне вечером. Сотрудники спецшколы не знают, как подросток мог найти ключи от входных дверей. Сбежал он вместе с приятелем, оба школьника родом из Асбеста. Адвокат Георгий Краснов, который представляет семью пострадавшего от насилия ребёнка, сказал, что уже в курсе произошедшего и надеется, что мера пресечения будем заменена на арест после поимки беглеца.

Россиянин два года насиловал родную дочь после развода с женой
Россиянин два года насиловал родную дочь после развода с женой

Напомним, в Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали и подвергали издевательствам в качестве наказания. Так старшеклассники "перевоспитывали" трудных детей. Одному из пострадавших удалось сбежать весной этого года, он пришёл домой и рассказал матери об издевательствах. Директор школы отстранён от работы. Обвиняемыми стали три старшеклассника, которые, по данным следствия, виновны в 12 изнасилованиях. Двоих отправили в СИЗО, третий продолжил находиться в спецшколе. Потерпевшими значатся два подростка. 26 декабря должно состояться очередное судебное заседание. По предварительной версии, подозреваемый скрылся из спецшколы из страха перед арестом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!