Трёх учеников спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях

В деле о физическом и сексуальном насилии в екатеринбургской спецшколе № 124 в качестве обвиняемых проходят трое подростков, которым вменяют 12 изнасилований, однако они отказываются признавать свою вину. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из учебного заведения весной после того, как он подвергся насилию.

"Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих несовершеннолетних подсудимых по делу 124-й спецшколы. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому — четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего", — рассказал адвокат. Слушания проходили в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

Потерпевшими признали двоих детей. Допросы и исследования материалов уголовного дела сегодня не проводились. Следующее заседание суда пройдёт 26 декабря в закрытом режиме.

Краснов добавил, что некоторые эпизоды изнасилований могли совершаться подсудимыми подростками не всей группой сразу, а, например, по двое. Общее количество таких случаев — 12. Юрист отметил, что расследование дела о халатности бывшего директора спецшколы будет завершено в этом месяце, после чего его направят в прокуратуру. Региональное отделение СК РФ ситуацию никак не прокомментировало.