Девочка сдала водителя-педофила из Севастополя, который не раз творил с ней ужасные вещи в автобусе
Mash: Водителя автобуса в Севастополе ищут по подозрению в изнасиловании девочки
Водителя автобуса из Севастополя заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Его ищут правоохранители, пишет Mash.
По словам пострадавшей, она подверглась насилию, когда возвращалась домой из театрального кружка автобусом маршрута № 1. Когда транспортное средство доехало до конечной остановки "Улица Генерала Жидилова", девочка подошла к водителю, чтобы передать ему оплату за проезд. В этот момент мужчина закрыл двери в салон, схватил её и стал домогаться. Пострадавшей удалось вырваться, открыть двери и убежать домой. Она сообщила о случившемся родителям. Со слов девочки, такое происходит уже не впервые.
Мама пострадавшей школьницы написала заявление в полицию. Водителя объявили в розыск.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который с 2017 по 2023 год изнасиловал не менее трёх девочек в возрасте до 16 лет. 26-летний Денис знакомился с будущими жертвами с разных аккаунтов в соцсетях, а затем приглашал их в свою квартиру и насиловал.
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