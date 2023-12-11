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11 декабря, 14:00

Девочка сдала водителя-педофила из Севастополя, который не раз творил с ней ужасные вещи в автобусе

Mash: Водителя автобуса в Севастополе ищут по подозрению в изнасиловании девочки

Водителя автобуса из Севастополя заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Его ищут правоохранители, пишет Mash.

По словам пострадавшей, она подверглась насилию, когда возвращалась домой из театрального кружка автобусом маршрута № 1. Когда транспортное средство доехало до конечной остановки "Улица Генерала Жидилова", девочка подошла к водителю, чтобы передать ему оплату за проезд. В этот момент мужчина закрыл двери в салон, схватил её и стал домогаться. Пострадавшей удалось вырваться, открыть двери и убежать домой. Она сообщила о случившемся родителям. Со слов девочки, такое происходит уже не впервые.

Мама пострадавшей школьницы написала заявление в полицию. Водителя объявили в розыск.

В Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду

В Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду

Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который с 2017 по 2023 год изнасиловал не менее трёх девочек в возрасте до 16 лет. 26-летний Денис знакомился с будущими жертвами с разных аккаунтов в соцсетях, а затем приглашал их в свою квартиру и насиловал.

Обложка ©

Pexels

Юрий Лысенко
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