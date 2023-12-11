Девочка сдала водителя-педофила из Севастополя, который не раз творил с ней ужасные вещи в автобусе

Водителя автобуса из Севастополя заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Его ищут правоохранители, пишет Mash.

По словам пострадавшей, она подверглась насилию, когда возвращалась домой из театрального кружка автобусом маршрута № 1. Когда транспортное средство доехало до конечной остановки "Улица Генерала Жидилова", девочка подошла к водителю, чтобы передать ему оплату за проезд. В этот момент мужчина закрыл двери в салон, схватил её и стал домогаться. Пострадавшей удалось вырваться, открыть двери и убежать домой. Она сообщила о случившемся родителям. Со слов девочки, такое происходит уже не впервые.

Мама пострадавшей школьницы написала заявление в полицию. Водителя объявили в розыск.