В Серове воспитательница вывихнула руку трёхлетней девочке в детском саду

В Свердловской области воспитательница в детском саду вывихнула руку трёхлетней девочке. Об этом мать пострадавшей рассказала телеканалу "360".

По словам женщины, она заметила неладное 2 ноября, когда пришла забирать дочку из сада. У малышки было красное и опухшее лицо, как будто она плакала. Как пояснила сотрудница учреждения, девочка прыгала по каким-то стульчикам и упала на пол, а та её подняла. После этого ребёнок закричал и заплакал.

Позже оказалось, что дочка не может шевелить рукой и пальцами, поэтому пришлось идти в травматологическое отделение. Там ей сделали несколько снимков и госпитализировали, чтобы провести операцию: оказалось, что у неё вывих локтя. Сначала сустав пытались вправить под наркозом, а потом ещё раз, но уже без анестезии. В итоге мама с дочкой провели несколько дней под присмотром врачей, а затем — на больничном. В детсад девочка пошла только 13 ноября.

Родители решили во что бы то ни стало разобраться в ситуации и пытались запросить у руководства записи с камер видеонаблюдения, однако получили отказ. Видео им всё же удалось добыть благодаря сотрудникам ПДН. В итоге его передали участковому, а воспитателю объявили выговор. При этом в детсаду заверили, что виновница будет наказана.

"Было чётко видно, как была сила применена, она [воспитатель] ребёнка дёргает, не поднимает, а дёргает за руку, после чего видно, что у ребёнка началась истерика", — рассказала мама пострадавшей девочки.