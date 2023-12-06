Россиянин два года насиловал родную дочь после развода с женой

В Подмосковье задержали мужчину, который на протяжении двух лет насиловал свою дочь. Как рассказал SHOT, после развода родителей девочка осталась жить с отцом, чтобы не переходить в другую школу.

Всё вскрылось, когда восьмиклассница из Фрязина попросила записать её к психологу. 15-летняя школьница призналась маме, что в последнее время у неё напряжённые отношения с отцом. Во время сеанса со специалистом выяснилось, что, после того как мама в 2021 году переехала, папа начал её домогаться и удовлетворять свои потребности с ней. По словам девочки, это продолжалось около двух лет.

Мать не могла поверить в шокирующее известие. После развода она оставила дочку у отца, чтобы не переводить в другую школу, чтобы та продолжала учиться рядом с домом.

Сейчас отец задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".