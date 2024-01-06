Проломил череп: В петербургском баре программист до смерти забил пенсионера

В одном из баров Санкт-Петербурга до смерти избили 61-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе главка МВД по городу и Ленинградской области. Всё произошло в ночь на 5 января. Информация о драке в заведении на проспекте Просвещения поступила правоохранителям от врачей.

"Около двух часов ночи бригадой скорой помощи от дома 80 корпуса 3 по проспекту Просвещения был доставлен 61-летний мужчина в тяжёлом состоянии со следами побоев. Впоследствии пострадавший скончался", — говорится в опубликованном сообщении.

Оперативники быстро установили виновника, им оказался ранее не судимый 41-летний житель Выборгского района Северной столицы. Сейчас он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным 78.ru, задержанным оказался уроженец Красноярского края, работающий программистом. Как уточняет издание, погибший — пенсионер, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей свода и основания черепа.