На Кубани два парня избили 17-летнего студента-инвалида и бросили умирать

В станице Северской Краснодарского края до смерти избили 17-летнего студента-инвалида. Как сообщает региональная прокуратура, подозреваемый уже задержан, против него возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, вечером 1 января между 17-летними молодыми людьми произошёл конфликт, в ходе которого парень дважды ударил в челюсть студента-инвалида Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа. После этого злоумышленник вместе с приятелями начал оказывать оппоненту помощь, но поняв, что тот не подаёт признаков жизни, скрылся с места. Тело погибшего в тот же день обнаружили прохожие возле магазина по Ильской улице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть. — Прим. Лайфа). Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения", — говорится в сообщении прокуратуры.