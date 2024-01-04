Тело голого мужчины нашли в луже крови у рыбного магазина в Красноярске

В Красноярске сотрудница рыбного магазина обнаружила тело мужчины без одежды в луже крови. Оно лежало у входа в торговую точку, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, труп обнаружили у магазина "Хозяин Камчатки" на Капитанской улице. Работница вызвала сотрудников полиции, которые установили, что это тело 30-летнего Владимира Е. Примечательно, что на теле умершего не было выявлено следов насильственной смерти.