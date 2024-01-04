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4 января, 13:28

Тело голого мужчины нашли в луже крови у рыбного магазина в Красноярске

SHOT: В Красноярске у рыбного магазина обнаружили тело мужчины

В Красноярске сотрудница рыбного магазина обнаружила тело мужчины без одежды в луже крови. Оно лежало у входа в торговую точку, сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, труп обнаружили у магазина "Хозяин Камчатки" на Капитанской улице. Работница вызвала сотрудников полиции, которые установили, что это тело 30-летнего Владимира Е. Примечательно, что на теле умершего не было выявлено следов насильственной смерти.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства гибели мужчины. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Из реки под Саратовом достали машину с телом мужчины
Из реки под Саратовом достали машину с телом мужчины

Ранее Лайф писал, что троих мужчин нашли мёртвыми в частном доме в деревне Глазково Тверской области. Умершими оказались 26-летний тренер региональной Федерации кикбоксинга, 27-летний мастер спорта международного класса и 27-летний сын экс-депутата Васюковского сельского поселения Бежецкого района.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Ян Поланин
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