Рядом лежали неизвестные таблетки: Трёх кикбоксеров нашли мёртвыми в доме в Тверской области

Троих мужчин нашли мёртвыми в частном доме в деревне Глазково Тверской области. Все трое занимались кикбоксингом, сообщает SHOT.

Рядом с погибшими лежало несколько видов неизвестных таблеток и курительная трубка. Телеграм-канал раскрыл личности скончавшихся. Ими оказались: 26-летний тренер региональной Федерации кикбоксинга Артём И., 27-летний мастер спорта международного класса Александр М. и 27-летний сын экс-депутата Васюковского сельского поселения Бежецкого района Руслан Ш. Последний и являлся хозяином дома, где нашли тела молодых людей.

По данным канала, с места гибели мужчин было изъято восемь полимерных пакетов с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки, расфасованные по пакетикам, и курительная трубка. Всё найденное отправили на экспертизу, а причину смерти спортсменов установят эксперты. Нашёл тела молодых людей и позвонил в полицию отец погибшего хозяина дома.