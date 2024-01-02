Рядом лежали неизвестные таблетки: Трёх кикбоксеров нашли мёртвыми в доме в Тверской области
SHOT: В Тверской области нашли тела трёх кикбоксеров
Дом, где нашли тела трёх спортсменов, в Тверской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области
Троих мужчин нашли мёртвыми в частном доме в деревне Глазково Тверской области. Все трое занимались кикбоксингом, сообщает SHOT.
Рядом с погибшими лежало несколько видов неизвестных таблеток и курительная трубка. Телеграм-канал раскрыл личности скончавшихся. Ими оказались: 26-летний тренер региональной Федерации кикбоксинга Артём И., 27-летний мастер спорта международного класса Александр М. и 27-летний сын экс-депутата Васюковского сельского поселения Бежецкого района Руслан Ш. Последний и являлся хозяином дома, где нашли тела молодых людей.
По данным канала, с места гибели мужчин было изъято восемь полимерных пакетов с неизвестными гранулами, голубые и розовые таблетки, расфасованные по пакетикам, и курительная трубка. Всё найденное отправили на экспертизу, а причину смерти спортсменов установят эксперты. Нашёл тела молодых людей и позвонил в полицию отец погибшего хозяина дома.
В региональной прокуратуре добавили, что контролируются ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту случившегося.
А ранее Лайф писал, что в Саратовской области автомобиль с людьми провалился под лёд реки Волги. Прибывшие к месту происшествия спасатели смогли эвакуировать людей на берег, они не пострадали. Позднее водолазы извлекли тело провалившегося под лёд мужчины.