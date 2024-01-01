Под Саратовом на улице нашли тело девочки. Она отмечала Новый год с друзьями
В Саратовской области на улице найдено тело 14-летней девочки, возбуждено дело
В Саратовской области нашли тело 14-летней девочки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Саратовской области
В Балтайском районе Саратовской области днём 1 января на улице было обнаружено тело 14-летней девочки. Как отметили в региональном управлении Следственного комитета, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"1 января 2024 года на одной из улиц в селе Балтай Балтайского района местным жителем обнаружено тело 14-летней девочки без признаков жизни, о чём сообщено в правоохранительные органы. По предварительным данным, школьницу нашли в новогоднюю ночь на улице без верхней одежды. Причина её смерти устанавливается", — сообщили в ведомстве.
О ходе расследования поручил доложить председатель СК Александр Бастрыкин. По данным РИА "Новости", девочка отмечала Новый год с друзьями и в какой-то момент ушла, хотя её никто не выгонял. Семья погибшей на учёте не состоит. После случившегося региональная прокуратура организовала проверку.
Ранее Лайф писал, что в Нижнем Новгороде пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, а в руках несла большие пакеты.