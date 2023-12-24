Пропавшая в Нижнем Новгороде девочка попала на камеры наблюдения

В Приокском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, неся в руках большие пакеты. Ориентировку на исчезнувшую опубликовал ДПСЦ "Рысь".

В последний раз Марию Романову видели 23 декабря около 14 часов дня. Девочка-подросток покинула свой дом на улице 40 лет Победы и не вернулась. Уличные камеры засекли её дважды: в первый раз без верхней одежды несущей в руках два больших пакета. Второй раз Мария попала в объективы уже одетой в чёрный пуховик и с рюкзаком на спине — именно эти вещи она вынесла из дома в пакетах.

Ориентировка на пропавшую в Нижнем Новгороде Марию Романову. Обложка © VK / Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Рост пропавшей — 158 сантиметров, у неё тёмные волосы ниже плеч. У виска под волосами родинка. Глаза карие. По последним данным, одета в чёрный длинный пуховик с капюшоном, отороченным мехом, под ним платье с длинным рукавом, чёрные утеплённые колготки, коричневые зимние ботинки и большой серый рюкзак. Всех имеющих сведения о нынешнем местонахождении Марии просят звонить на горячую линию отряда ДПСЦ "Рысь" 8 (831) 28-38-200 или по телефону 102.