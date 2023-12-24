Регион

Уведомления отключены

24 декабря, 14:23

Пропавшая в Нижнем Новгороде девочка попала на камеры наблюдения

В Нижнем Новгороде ушла из дома и пропала 14-летняя школьница

Марию Романову дважды засекли уличные камеры видеонаблюдения. Обложка © VK / Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Марию Романову дважды засекли уличные камеры видеонаблюдения. Обложка © VK / Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

В Приокском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, неся в руках большие пакеты. Ориентировку на исчезнувшую опубликовал ДПСЦ "Рысь".

В последний раз Марию Романову видели 23 декабря около 14 часов дня. Девочка-подросток покинула свой дом на улице 40 лет Победы и не вернулась. Уличные камеры засекли её дважды: в первый раз без верхней одежды несущей в руках два больших пакета. Второй раз Мария попала в объективы уже одетой в чёрный пуховик и с рюкзаком на спине — именно эти вещи она вынесла из дома в пакетах.

Ориентировка на пропавшую в Нижнем Новгороде Марию Романову. Обложка © VK / Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Ориентировка на пропавшую в Нижнем Новгороде Марию Романову. Обложка © VK / Поисково-спасательный центр "РЫСЬ"

Рост пропавшей — 158 сантиметров, у неё тёмные волосы ниже плеч. У виска под волосами родинка. Глаза карие. По последним данным, одета в чёрный длинный пуховик с капюшоном, отороченным мехом, под ним платье с длинным рукавом, чёрные утеплённые колготки, коричневые зимние ботинки и большой серый рюкзак. Всех имеющих сведения о нынешнем местонахождении Марии просят звонить на горячую линию отряда ДПСЦ "Рысь" 8 (831) 28-38-200 или по телефону 102.

Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад
Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад

Ранее Лайф сообщал о том, что тело девушки с выколотыми глазами и признаками изнасилования обнаружили на берегу озера в Подмосковье. 16 декабря она поссорилась со своей 62-летней мамой и ушла из дома в Кузьминках в седьмом часу утра.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров