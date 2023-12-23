Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении 5-летней Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад. Глава СК требует доложить ему об установленных обстоятельствах и объяснить, почему следствие остановили, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Председатель следкома Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также основаниях принятого процессуального решения", — говорится в сообщении СК.

Когда Катя пропала, ей было всего 5 лет. Она вместе с родителями отдыхала рядом со скалой Ермак под Кунгуром в Пермском крае. Как рассказали родные ребёнка, девочка играла с другими детьми, пока родители были в палатке, а когда мать вышла из неё, дочери уже не было.