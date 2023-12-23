Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад
Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении девочки, пропавшей в 2010
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении 5-летней Кати Четиной, которая пропала 13 лет назад. Глава СК требует доложить ему об установленных обстоятельствах и объяснить, почему следствие остановили, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Председатель следкома Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также основаниях принятого процессуального решения", — говорится в сообщении СК.
Когда Катя пропала, ей было всего 5 лет. Она вместе с родителями отдыхала рядом со скалой Ермак под Кунгуром в Пермском крае. Как рассказали родные ребёнка, девочка играла с другими детьми, пока родители были в палатке, а когда мать вышла из неё, дочери уже не было.
Во время поисков спасатели нашли сланец девочки, в 20 метрах был отпечаток ноги ребёнка. Водолазы проверяли близлежащую реку, но ничего не нашли. Больше никаких данных о ребёнке обнаружить не удалось.
Ранее Лайф рассказывал, как преступники похитили второклассницу по дороге домой из школы, после чего прислали её матери сообщение, в котором требовали 1,5 миллиона в криптовалюте. Когда девочку начали искать, злодеи бросили её на обочине дороги в Тульской области.
ТАСС / Сергей Карпухин, © VK / katya.chetina_sos