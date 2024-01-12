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12 января, 09:27

Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве

Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве. Обложка © ГСУ СК России по г. Москве

Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве. Обложка © ГСУ СК России по г. Москве

Под окнами многоэтажки на улице Парковой в Москве обнаружили тело убитой женщины в строительном мешке. На месте работают оперативники, сообщают столичные СУ СКР и прокуратура.

"Около жилого дома по 16-ой Парковой улице обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Точные причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", — рассказали в прокуратуре.

Теперь оперативникам предстоит установить причастных к расправе над жертвой. Для этого сейчас они отсматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. На месте обнаружения жуткой находки работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры Павел Трякин.

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В Петербурге погиб 16-летний хоккеист

А ранее в Ленинградской области пожилую пару обнаружили мёртвой в неотапливаемом доме. Соседи не видели семейную пару с 30 декабря и решили навестить супругов, но перед ними предстала ужасная картина.

Андрей Бражников
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