Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве
Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве. Обложка © ГСУ СК России по г. Москве
Под окнами многоэтажки на улице Парковой в Москве обнаружили тело убитой женщины в строительном мешке. На месте работают оперативники, сообщают столичные СУ СКР и прокуратура.
"Около жилого дома по 16-ой Парковой улице обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Точные причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", — рассказали в прокуратуре.
Теперь оперативникам предстоит установить причастных к расправе над жертвой. Для этого сейчас они отсматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. На месте обнаружения жуткой находки работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры Павел Трякин.
А ранее в Ленинградской области пожилую пару обнаружили мёртвой в неотапливаемом доме. Соседи не видели семейную пару с 30 декабря и решили навестить супругов, но перед ними предстала ужасная картина.