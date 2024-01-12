Тело убитой женщины в мешке нашли под окнами многоэтажки в Москве

Под окнами многоэтажки на улице Парковой в Москве обнаружили тело убитой женщины в строительном мешке. На месте работают оперативники, сообщают столичные СУ СКР и прокуратура.

"Около жилого дома по 16-ой Парковой улице обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Точные причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", — рассказали в прокуратуре.

Теперь оперативникам предстоит установить причастных к расправе над жертвой. Для этого сейчас они отсматривают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. На месте обнаружения жуткой находки работу правоохранительных органов координирует заместитель прокурора Измайловской межрайонной прокуратуры Павел Трякин.