В Ленобласти тела пожилых супругов обнаружили в неотапливаемом доме

В Ленинградской области пожилую пару обнаружили мёртвой в неотапливаемом доме. Об этом сообщает канал "78.ru".

По данным издания, тела 78-летнего мужчины и его 70-летней жены нашли соседи в деревне Куйвози Всеволожского района. Они не видели семейную пару с 30 декабря и решили навестить супругов, однако обнаружили их без признаков жизни.

Согласно информации журналистов, у обоих умерших были серьёзные проблемы со здоровьем: мужчине недавно провели операцию на сердце, а женщина страдала онкологией. По предварительным данным, муж обнаружил жену мёртвой и у него не выдержало сердце. Теперь в деле разбирается полиция. Точную причину смерти установит экспертиза.