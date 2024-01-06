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6 января, 15:14

В Ленобласти тела пожилых супругов обнаружили в неотапливаемом доме

В Ленинградской области пожилую пару обнаружили мёртвой в неотапливаемом доме. Об этом сообщает канал "78.ru".

По данным издания, тела 78-летнего мужчины и его 70-летней жены нашли соседи в деревне Куйвози Всеволожского района. Они не видели семейную пару с 30 декабря и решили навестить супругов, однако обнаружили их без признаков жизни.

Согласно информации журналистов, у обоих умерших были серьёзные проблемы со здоровьем: мужчине недавно провели операцию на сердце, а женщина страдала онкологией. По предварительным данным, муж обнаружил жену мёртвой и у него не выдержало сердце. Теперь в деле разбирается полиция. Точную причину смерти установит экспертиза.

Тело голого мужчины нашли в луже крови у рыбного магазина в Красноярске
Тело голого мужчины нашли в луже крови у рыбного магазина в Красноярске

А ранее Лайф рассказывал о загадочной смерти шеф-редактора ГТРК "Кубань" Зои Коноваловой. Известную 48-летнюю журналистку и её 52-летнего супруга обнаружили мёртвыми в частном доме в Краснодаре. Телесных повреждений найдено не было, причину смерти выясняют правоохранители.

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Николь Вербер
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