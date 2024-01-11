В Петербурге погиб 16-летний хоккеист

Шокирующее происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тренера петербургского хоккейного клуба "Динамо-Форвард" Сергея Ильющенко, там погиб 16-летний хоккеист.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о гибели 16-летнего молодого человека, тело которого нашли рядом с подъездом многоэтажного дома. Известно, что он выступал на городских соревнованиях по хоккею среди игроков 2007 года рождения. Уточняется, что подросток на учёте в ПДН и ОДН не состоял, у него была полная семья, имелась младшая сестра.

"Причины смерти неизвестны, не в курсе. С мамой разговаривал, подробностей не было", — сказал тренер.