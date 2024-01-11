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10 января, 21:57

В Петербурге погиб 16-летний хоккеист

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажного дома нашли тело 16-летнего хоккеиста

Шокирующее происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на тренера петербургского хоккейного клуба "Динамо-Форвард" Сергея Ильющенко, там погиб 16-летний хоккеист.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о гибели 16-летнего молодого человека, тело которого нашли рядом с подъездом многоэтажного дома. Известно, что он выступал на городских соревнованиях по хоккею среди игроков 2007 года рождения. Уточняется, что подросток на учёте в ПДН и ОДН не состоял, у него была полная семья, имелась младшая сестра.

"Причины смерти неизвестны, не в курсе. С мамой разговаривал, подробностей не было", — сказал тренер.

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Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге хоккеист скончался в 38 лет после остановки сердца во время операции. Дмитрий Горбунов играл в любительской лиге ORGMASTER.

Обложка ©

Unsplash / Mariah Hewines

Алексей Соловьёв
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