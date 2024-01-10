Самый сильный подросток России разбился насмерть на купленной втайне машине
16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр Сергей Батяев погиб в ДТП
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев. Обложка © VK / batyaev
Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев разбился насмерть в ДТП, ему было всего 16 лет. Авария произошла 8 января, сообщили в госавтоинспекции Башкирии.
Фото © t.me / bash_gibdd
Батяев находился в ВАЗ-2109 с 14-летним другом, который был на пассажирском сиденье. Подростки выехали на встречную полосу и столкнулись с грузовиком "Рено-Премиум" на трассе М5 "Урал" в Буздякском районе Башкирии. Ребят госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Утром 9 января, несмотря на усилия врачей, самый сильный подросток России скончался от полученных травм. Гибель чемпиона подтвердил его отец Андрей Батяев.
Оказалось, что 16-летний парень купил машину за день до аварии втайне от родных. По предварительным данным УГИБДД Башкирии, Сергей не справился с управлением.
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