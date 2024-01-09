Уральский хоккеист скончался в 38 лет после остановки сердца во время операции

В Екатеринбурге скончался 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов после проведения плановой операции на ключице, ему доставали установленную из-за перелома металлическую пластину. Об этом сообщает портал E1.ru.

"С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать её, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошёл на операцию", — рассказала мать погибшего спортсмена Лидия Горбунова.

По её словам, у Дмитрия остановилось сердце ближе к концу операции. Пациента на протяжении 25 минут пытались реанимировать, а потом ввели в искусственную кому. Собеседница издания подчеркнула, что у её сына никогда не было проблем с сердцем. Хоккеист пробыл в коме месяц и скончался 21 октября 2023 года. Причинами смерти стали сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, вызванное недостаточным уровнем кислорода в крови. У Горбунова остались жена и двое детей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Кроме того, семья погибшего планирует провести почерковедческую экспертизу, чтобы убедиться, что Горбунов давал согласие на все медицинские вмешательства.