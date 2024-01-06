Турецкая актриса Алган умерла от кровоизлияния в мозг во время читки сценария

В четверг, 4 января, в возрасте 86 лет умерла турецкая звезда, актриса театра и кино, певица и режиссёр Айла Алган. Об этом сообщила Tурецкая государственная телерадиовещательная компания.

Актрисе стало плохо за чтением нового сценария. Скорая доставила её в больницу, но помочь врачи не смогли: произошло кровоизлияние в мозг. Церемония прощания со звездой состоится в субботу, 6 января.

Айла Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но детство провела во Франции. Окончила Нью-Йоркскую актёрскую студию в США, позже работала в Центре языка и культуры в Турции актрисой и инструктором. Была замужем за актёром Бекланом Алганом, умершим в 2010 году.