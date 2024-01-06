Турецкая актриса Алган умерла от кровоизлияния в мозг во время читки сценария
Турецкая актриса Айла Алган. Обложка © Kinopoisk.ru
В четверг, 4 января, в возрасте 86 лет умерла турецкая звезда, актриса театра и кино, певица и режиссёр Айла Алган. Об этом сообщила Tурецкая государственная телерадиовещательная компания.
Актрисе стало плохо за чтением нового сценария. Скорая доставила её в больницу, но помочь врачи не смогли: произошло кровоизлияние в мозг. Церемония прощания со звездой состоится в субботу, 6 января.
Айла Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но детство провела во Франции. Окончила Нью-Йоркскую актёрскую студию в США, позже работала в Центре языка и культуры в Турции актрисой и инструктором. Была замужем за актёром Бекланом Алганом, умершим в 2010 году.
В её творческой карьере более полусотни картин. Наиболее известными стали турецко-итало-французский фильм "Последний гарем" (1999) и сериал "Тысяча и одна ночь" (2007). Также актриса снялась в "Спроси своё слово", "Улице разлук", "Держите слово" и множестве других проектов.
Ранее Лайф писал, что голливудский актёр Кристиан Оливер и его дочери погибли при крушении частного самолёта на Карибах. Артист известен по фильмам "Спиди-гонщик", "Валькирия" и сериалам "Спецотряд "Кобра", "Восьмое чувство".