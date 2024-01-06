Актёр Кристиан Оливер с дочерями погиб при крушении частного самолёта на Карибах
Актёр Кристиан Оливер. Обложка © Kinopoisk.ru
Погибшие при крушении частного самолёта на Карибах американцы — это известный актёр Кристиан Оливер и две его дочери. Об этом сообщили местные СМИ.
Актёр Кристиан Оливер с дочерями погиб при крушении частного самолёта на Карибах. Видео © X / ALERTAS MUNDIAL
Артист и его дети отдыхали на Бекии. В четверг, 4 января, они покинули остров и направились в аэропорт Хеванорра в Сент-Люсии. Самолёт, очевидно, вышел из строя сразу после набора высоты — очевидцы слышали необычный звук — и рухнул в воду около небольшого островка Петит-Невис. Рыбаки, находившиеся поблизости, и береговая охрана быстро прибыли на место происшествия и достали погибших.
Немец Кристиан Оливер известен по фильмам "Спиди-гонщик", "Валькирия" и сериалам "Спецотряд "Кобра", "Восьмое чувство". Его дочкам-подросткам было 10 и 12 лет. Вместе с ними погиб и пилот частного судна.
Напомним, о трагедии в карибской стране Сент-Винсент и Гренадины стало известно днём 5 января. Сообщалось о гибели четырёх человек, однако без подробностей. Полиция расследует происшествие.