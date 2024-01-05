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5 января, 11:37

Отец с двумя детьми и пилот погибли при крушении частного самолёта на Карибах

В результате авиакатастрофы на частном самолёте в карибской стране Сент-Винсент и Гренадины погибли четыре человека, включая двух детей.

На борту, помимо пилота, находился 51-летний американец с дочерьми 10 и 12 лет, сообщает национальная полиция. Самолёт вылетел из аэропорта Бекия в четверг, 4 января. Спустя несколько секунд он упал в океан. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, но спасти никого не удалось. Полиция расследует происшествие.

Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку
Самолёт разбился в Мали при заходе на посадку

Ранее в Италии разбился самолёт группы высшего пилотажа Frecce Tricolori. Погибла пятилетняя девочка, её семья получила тяжёлые ожоги.

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Александра Мышляева
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