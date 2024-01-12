Москвичку, чьё тело нашли в мешке, мог убить позвавший её на свидание в подвал кавалер

Москвичку, чьё тело нашли в строительном мешке в Восточном Измайлове, мог убить мужчина, с которым та пошла на свидание в подвал. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

41-летняя женщина познакомилась с человеком по имени Назар в мобильном приложении. 9 января он позвал её на свидание. Встретившись, пара зашла в магазин за продуктами и алкоголем, после чего кавалер сделал спутнице странное предложение: продолжить романтический вечер в подвале с диваном и скамейкой.

Сперва москвичка смутилась, но затем подумала, что идея не так уж плоха. Тем не менее о самом свидании и о том, какие "повороты" оно приобретает, москвичка сообщила дочери, поделившись на всякий случай геолокацией смартфона. Это было её последнее сообщение.

Когда наутро женщина не вернулась домой, дочь забила тревогу. Пропавшую искали больше двух суток и нашли в строительном мешке неподалёку от того самого подвала на 16-й Парковой улице. Теперь её "интернет-друга" ищут. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.