Москвичку, чьё тело нашли в мешке, мог убить позвавший её на свидание в подвал кавалер
SHOT: Женщину, чьё тело нашли на востоке Москвы, могли убить во время свидания
Женщина, чьё тело нашли на востоке Москвы. Обложка © Telegram / SHOT
Москвичку, чьё тело нашли в строительном мешке в Восточном Измайлове, мог убить мужчина, с которым та пошла на свидание в подвал. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
41-летняя женщина познакомилась с человеком по имени Назар в мобильном приложении. 9 января он позвал её на свидание. Встретившись, пара зашла в магазин за продуктами и алкоголем, после чего кавалер сделал спутнице странное предложение: продолжить романтический вечер в подвале с диваном и скамейкой.
Сперва москвичка смутилась, но затем подумала, что идея не так уж плоха. Тем не менее о самом свидании и о том, какие "повороты" оно приобретает, москвичка сообщила дочери, поделившись на всякий случай геолокацией смартфона. Это было её последнее сообщение.
Когда наутро женщина не вернулась домой, дочь забила тревогу. Пропавшую искали больше двух суток и нашли в строительном мешке неподалёку от того самого подвала на 16-й Парковой улице. Теперь её "интернет-друга" ищут. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.
Напомним, о страшной находке на востоке Москвы стало известно сегодня. Пока точные причины смерти женщины неизвестны, их установит экспертиза. Вместе с тем правоохранители опрашивают очевидцев и пересматривают записи с ближайших камер, чтобы выйти на подозреваемого в жуткой расправе.