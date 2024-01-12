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12 января, 10:17

Пропавшую из пятизвёздочного отеля в Турции россиянку нашли убитой в горах

В Турции нашли тело пропавшей более недели назад российской туристки Ярыгиной

40-летняя Надежда Ярыгина, пропавшая в Турции. Фото © t.me / SHOT

40-летняя Надежда Ярыгина, пропавшая в Турции. Фото © t.me / SHOT

В Турции обнаружили тело пропавшей более недели назад российской туристки Надежды Ярыгиной. Согласно предварительной оценке, её похитили ради выкупа, но потом убили, пишет SHOT.

Надежда приехала в Турцию 31 декабря из города Кирова. Отдыхать планировала в пятизвёздочном отеле "Акка Алинда" посёлка Кириш (Кемер) и 8 января вылететь домой. Однако в аэропорт в этот день она так и не приехала. По словам сотрудников гостиницы, 4 января Надежда отправилась одна в горы и больше не возвращалась. В номере отеля остались её вещи и документы, взяла только телефон.

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Родные Надежды Ярыгиной забили тревогу. Поисками туристки занялись турецкие спасатели, волонтёры и следователи. Вчера на горе Чалыш был найден телефон, принадлежащий пропавшей российской туристке.

Андрей Бражников
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