Пропавшую из пятизвёздочного отеля в Турции россиянку нашли убитой в горах

Надежда приехала в Турцию 31 декабря из города Кирова. Отдыхать планировала в пятизвёздочном отеле "Акка Алинда" посёлка Кириш (Кемер) и 8 января вылететь домой. Однако в аэропорт в этот день она так и не приехала. По словам сотрудников гостиницы, 4 января Надежда отправилась одна в горы и больше не возвращалась. В номере отеля остались её вещи и документы, взяла только телефон.