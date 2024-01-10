Туристка из России отправилась в горы в Турции и бесследно исчезла

Туристка из России Надежда Ярыгина пропала в турецком Кемере, передаёт SHOT. Уроженка Кирова решила встретить Новый год на курорте и должна была вернуться домой 8 января, однако в аэропорту она так и не появилась.

40-летняя Надежда Ярыгина, пропавшая в Турции. Фото © t.me / SHOT

По данным канала, россиянка заселилась в отель "Акка Алинда" посёлка Кириш (Кемер) 31 декабря. 4 января она отправилась в горы одна, но оттуда не вернулась. В номере остались её документы и личные вещи, за исключением телефона, который Надежда взяла с собой. Домой она должна была прилететь 8 января.

Тревогу забила мать россиянки и обратилась в полицию. Турецкие следователи, в свою очередь, также ведут поиски пропавшей туристки.