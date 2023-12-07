Две группы туристов на снегоходах пропали в тайге в Хакасии, двух нашли мёртвыми

В Хакасии в ночь на 6 декабря пропали две группы туристов на снегоходах, которые отдыхали в окрестностях села Приисковое. Двое из путешественников не пережили ночь в тайге, сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, двое туристов выехали на снегоходах из села Приисковое в окрестности, в условленное время они не вернулись и не вышли на связь. Из-за метели выбраться из горно-таёжной местности они не смогли и остались ночевать в тайге. На следующий день в полицию обратился хозяин гостиницы, где жили туристы. В результате проведённых поисковых мероприятий были найдены 24 туриста, двое — без признаков жизни.

Предположительно, у одного туриста ухудшилось самочувствие, в результате чего он умер. Второй из другой группы в одиночку поехал чистить снег и не смог вернуться. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибших людей.

"По факту гибели двух туристов в таёжной местности возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух человек)", — добавили в управлении.