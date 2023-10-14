Российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах Непала

Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала, когда покоряла вершину Дхаулагири, сообщает Himalayan Times. По словам издания, она упала в 500-метровую расщелину.

Инцидент произошёл, когда альпинисты начали восхождение на Дхаулагири без помощи базового лагеря в 11:25 утра. Трагедия произошла на высоте 6680 метров.

Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что сейчас предпринимаются все усилия для начала поисково-спасательной миссии.