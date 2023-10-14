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14 октября, 12:45

Российская альпинистка упала в 500-метровую расщелину в горах Непала

Российская альпинистка Надежда Оленева пропала без вести в горах Непала, когда покоряла вершину Дхаулагири, сообщает Himalayan Times. По словам издания, она упала в 500-метровую расщелину.

Инцидент произошёл, когда альпинисты начали восхождение на Дхаулагири без помощи базового лагеря в 11:25 утра. Трагедия произошла на высоте 6680 метров.

Директор компании Himalayan Guides Исвари Паудель заявил, что сейчас предпринимаются все усилия для начала поисково-спасательной миссии.

Группа альпинистов попала под камнепад в горах Северной Осетии

Группа альпинистов попала под камнепад в горах Северной Осетии

Ранее Лайф писал, что в результате схода снежной лавины в Тибете два альпиниста погибли, один получил тяжёлые травмы, а ещё двое числятся пропавшими. Лавина сошла со склонов горы Шишабангма рядом с уездом Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая.

Обложка ©

Wikipedia / Solundir

Александра Мышляева
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