При сходе снежной лавины в горах Тибета погибло два альпиниста, ещё двое пропали

В результате схода снежной лавины в Тибете два альпиниста погибли, один получил тяжёлые травмы, а ещё двое числятся пропавшими. Лавина сошла на склонах горы Шишабангма рядом с уездом Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая в субботу.

Один из погибших альпинистов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / everestofficials

"Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, ещё один получил тяжёлые травмы. Спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении агентства Синьхуа.

Сход произошёл на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря, дополняет агентство.