При сходе снежной лавины в горах Тибета погибло два альпиниста, ещё двое пропали
Синьхуа: Два альпиниста погибли при сходе снежной лавины в горах Тибета
В результате схода снежной лавины в Тибете два альпиниста погибли, один получил тяжёлые травмы, а ещё двое числятся пропавшими. Лавина сошла на склонах горы Шишабангма рядом с уездом Шигадзе в Тибетском автономном районе Китая в субботу.
Один из погибших альпинистов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / everestofficials
"Два альпиниста погибли, двое числятся пропавшими, ещё один получил тяжёлые травмы. Спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении агентства Синьхуа.
Сход произошёл на высотах 7,6 тысячи и 8 тысяч метров над уровнем моря, дополняет агентство.
Ранее сообщалось, в горах Северной Осетии группа альпинистов из 11 человек попала под камнепад. Всё случилось во время восхождения на вершину горы Казбек на высоте 3100 метров. Как минимум одна из участниц похода получила серьёзные травмы.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / everestofficials