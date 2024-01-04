Маршрут пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста отследили по камерам

Баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, который пропал в ночь на 31 декабря, упал с моста в Красноярске. В пресс-службе регионального главка МВД России сообщили, что выяснить это удалось при просмотре записей с камер видеонаблюдения. ️Поиски тела 20-летнего спортсмена в настоящее время продолжаются.

"При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России "Красноярское" по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста", — говорится в сообщении ведомства.

Молодой спортсмен пропал в ночь на 31 декабря. Как ранее писал Лайф, он ушёл из дома около 03:30 по местному времени и с тех пор не выходил на связь. Его поисками занимаются правоохранители и волонтёры.