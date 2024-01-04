Маршрут пропавшего в Красноярске 20-летнего баскетболиста отследили по камерам
МВД: Пропавший баскетболист "Барнаула" Петухов упал с моста в Красноярске
Антон Петухов. Обложка © БК "Барнаул"
Баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, который пропал в ночь на 31 декабря, упал с моста в Красноярске. В пресс-службе регионального главка МВД России сообщили, что выяснить это удалось при просмотре записей с камер видеонаблюдения. ️Поиски тела 20-летнего спортсмена в настоящее время продолжаются.
"При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России "Красноярское" по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста", — говорится в сообщении ведомства.
Молодой спортсмен пропал в ночь на 31 декабря. Как ранее писал Лайф, он ушёл из дома около 03:30 по местному времени и с тех пор не выходил на связь. Его поисками занимаются правоохранители и волонтёры.
Антон Петухов — воспитанник московского ЦСКА, за клуб он выступал с 2020 по 2023 год. С ЦСКА спортсмен стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021). В "Барнаул" он пришёл летом 2023 года. В текущем сезоне суперлиги 20-летний нападающий сыграл шесть матчей. По неподтверждённым данным, на одной из тренировок Антон получил серьёзную травму и сильно переживал за свою будущую карьеру.
Ранее Лайф сообщал, что в Казани поймали крайне необычного наркокурьера — 32-летнего баскетболиста-колясочника Ивана Неклюдова. В ходе обычной проверки на посту ДПС при нём нашли 20 килограммов мефедрона. "Атлет" уже задержан. Оказалось, что крупную партию "синтетики" он пытался провезти через всю страну.