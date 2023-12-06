Стал известен грандиозный маршрут наркокурьера-колясочника через всю страну
SHOT: Нанявшая инвалида наркобанда поставляла мефедрон по всей Сибири и ДВ
Задержанный полицией с 20 кг мефедрона Иван Неклюдов. Обложка © VK / Иван Неклюдов
Наркобанда, в которой состоял баскетболист-колясочник, поставляла мефедрон по всей Сибири и Дальнему Востоку. В частности, группировка вела свою деятельность в Новосибирске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске. Об этом сообщает SHOT.
Партию, с которой правоохранителям попался 32-летний инвалид Иван Неклюдов, баскетболист пытался провезти через всю Россию. Он ехал из Нижегородской области в Иркутск, а это около пяти тысяч километров, делая по пути "закладки к Новому году" в разных городах. Как мы знаем, до конца маршрута он не доехал, попавшись на посту в Казани.
Напомним, 32-летнего спортсмена остановила полиция на стационарном посту в Казани для проверки и, как оказалось, не зря. При осмотре сотрудники обнаружили между рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Результаты экспертизы показали, что это мефедрон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.