Стал известен грандиозный маршрут наркокурьера-колясочника через всю страну

Наркобанда, в которой состоял баскетболист-колясочник, поставляла мефедрон по всей Сибири и Дальнему Востоку. В частности, группировка вела свою деятельность в Новосибирске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске. Об этом сообщает SHOT.

Партию, с которой правоохранителям попался 32-летний инвалид Иван Неклюдов, баскетболист пытался провезти через всю Россию. Он ехал из Нижегородской области в Иркутск, а это около пяти тысяч километров, делая по пути "закладки к Новому году" в разных городах. Как мы знаем, до конца маршрута он не доехал, попавшись на посту в Казани.