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6 декабря, 09:19

Хитрые казанские дилеры наняли наркокурьера-инвалида в надежде, что того не заподозрят

SHOT: Наркодилеры специально наняли на работу колясочника из Уссурийска

<p>Баскетболист-колясочник из Уссурийска, которого задержали с мефедроном. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/60141" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Баскетболист-колясочник из Уссурийска, которого задержали с мефедроном. Обложка © t.me / SHOT

Появились подробности по делу баскетболиста-колясочника из Уссурийска, которого задержали с 20 килограммами мефедрона. Оказалось, что наркодилеры специально наняли на работу инвалида, потому что такой агент, по их мнению, не вызвал бы подозрений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.

По информации канала, наниматели надеялись, что к колясочнику будет меньше вопросов со стороны правоохранительных органов, а шанс, что досмотрят авто, — минимальный.

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Однако ожидания не оправдались. Как ранее писал Лайф, 32-летнего спортсмена остановила полиция на стационарном посту в Казани для проверки, и, как оказалось, не зря. При осмотре сотрудники обнаружили между рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Результаты экспертизы показали, что это мефедрон. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ян Поланин
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