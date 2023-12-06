Хитрые казанские дилеры наняли наркокурьера-инвалида в надежде, что того не заподозрят

Появились подробности по делу баскетболиста-колясочника из Уссурийска, которого задержали с 20 килограммами мефедрона. Оказалось, что наркодилеры специально наняли на работу инвалида, потому что такой агент, по их мнению, не вызвал бы подозрений. Об этом сообщает Telegram-канал SHOТ.

По информации канала, наниматели надеялись, что к колясочнику будет меньше вопросов со стороны правоохранительных органов, а шанс, что досмотрят авто, — минимальный.