Баскетболист-колясочник заделался наркокурьером и попался с 20 кг мефедрона

Баскетболиста-колясочника из Уссурийска задержали при перевозке 20 кг наркотиков в Казани на трассе М7 "Волга". Теперь инвалиду грозит пожизненное, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 32-летний спортсмен попался полиции, когда ехал из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Его Honda Jade остановили на стационарном посту в Казани для проверки, и, как оказалось, не зря. При осмотре сотрудники обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Результаты экспертизы показали, что это мефедрон.

В итоге горе-перевозчика задержали. Известно, что он инвалид первой группы, у него травма позвоночника. В прошлом играл в команде по баскетболу на колясках "Спартак-Приморье", участвовал в чемпионате России. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчине грозит до пожизненного.