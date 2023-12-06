Баскетболист-колясочник заделался наркокурьером и попался с 20 кг мефедрона
Баскетболиста-колясочника задержали в Казани при перевозке 20 кг мефедрона
Баскетболист-колясочник из Уссурийска, которого задержали с мефедроном. Обложка © t.me / SHOT
Баскетболиста-колясочника из Уссурийска задержали при перевозке 20 кг наркотиков в Казани на трассе М7 "Волга". Теперь инвалиду грозит пожизненное, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 32-летний спортсмен попался полиции, когда ехал из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Его Honda Jade остановили на стационарном посту в Казани для проверки, и, как оказалось, не зря. При осмотре сотрудники обнаружили между вторым и третьим рядами сидений 20 килограммов белого порошка в упаковке. Результаты экспертизы показали, что это мефедрон.
В итоге горе-перевозчика задержали. Известно, что он инвалид первой группы, у него травма позвоночника. В прошлом играл в команде по баскетболу на колясках "Спартак-Приморье", участвовал в чемпионате России. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, мужчине грозит до пожизненного.
Ранее Лайф рассказывал, что наркотики нашли в машине у хоккеиста Дмитрия Химушкина, который играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге. Спортсмена остановили сотрудники ГИБДД, при общении он сильно нервничал. Почувствовав неладное, правоохранители решили обыскать его Toyota Camry и не прогадали — в салоне авто они обнаружили 30 свёртков с белым порошком.