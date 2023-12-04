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4 декабря, 13:27

У хоккеиста-любителя из команды "Котофей" нашли 30 свёртков с белым порошком

SHOT: В машине у хоккеиста Химушкина нашли более 30 свёртков с белым порошком

<p>Хоккеист Дмитрий Химушкин. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Хоккеист Дмитрий Химушкин. Фото © SHOT

Более 30 свёртков с белым порошком нашли в машине у хоккеиста Дмитрия Химушкина, который играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге. По информации SHOT, 46-летнего спортсмена за рулём Toyota Camry остановили в минувшую субботу на 16-й Парковой улице в столичном районе Восточное Измайлово.

При общении с сотрудниками ГИБДД Химушкин начал сильно нервничать. Его решили осмотреть и нашли в кармане свёрток с белым порошком. Полицейские тут же досмотрели салон машины и нашли в нём ещё 30 таких же свёртков.

Всё изъяли и отправили на экспертизу, которая установит состав содержимого. Проводится проверка.

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Ранее Лайф писал, что в Москве с наркотиками задержали игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" Зовайеда Ахмеда Сайеда. В кармане у спортсмена полицейские обнаружили свёрток с мефедроном.

Марина Калегина
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