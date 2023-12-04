У хоккеиста-любителя из команды "Котофей" нашли 30 свёртков с белым порошком

Более 30 свёртков с белым порошком нашли в машине у хоккеиста Дмитрия Химушкина, который играет за любительскую команду "Котофей" в Ночной хоккейной лиге. По информации SHOT, 46-летнего спортсмена за рулём Toyota Camry остановили в минувшую субботу на 16-й Парковой улице в столичном районе Восточное Измайлово.

При общении с сотрудниками ГИБДД Химушкин начал сильно нервничать. Его решили осмотреть и нашли в кармане свёрток с белым порошком. Полицейские тут же досмотрели салон машины и нашли в нём ещё 30 таких же свёртков.

Всё изъяли и отправили на экспертизу, которая установит состав содержимого. Проводится проверка.