Экс-футболиста сборной РФ Бугаева оставили в СИЗО по делу о продаже полкило мефедрона
Краснодарский суд отказал в апелляции экс-футболисту сборной России Бугаеву
Экс-игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев. Обложка © Getty Images / Jamie McDonald
Суд Краснодарского края отказал в апелляции стороне защиты бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева по поводу его ареста на время предварительного следствия по делу о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил телеграм-канал объединённых судов Краснодарского края.
"Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Прикубанского районного суда г. Краснодара, которым в отношении Алексея Бугаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд вышестоящей инстанции признал постановление законным и обоснованным. Бугаев останется под стражей до 31 декабря", — сказано в сообщении пресс-службы.
Как сообщал Лайф, 1 ноября стало известно о задержании бывшего футболиста сборной России: 29 октября его поймали с полкило мефедрона. В ходе допроса Бугаев признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти "шабашку": через Даркнет он подрабатывал наркокурьером и делал закладки. Со спортом он завязал из-за пристрастия к спиртному. После ухода из "Краснодара" Бугаев открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но компания оказалась в долгах, сейчас счета заблокированы ФНС. При этом заместитель гендиректора кубанского клуба Нурбий Хакунов заявил, что запомнил бывшего спортсмена как хорошего парня.