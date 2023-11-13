Экс-футболиста сборной РФ Бугаева оставили в СИЗО по делу о продаже полкило мефедрона

Суд Краснодарского края отказал в апелляции стороне защиты бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева по поводу его ареста на время предварительного следствия по делу о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил телеграм-канал объединённых судов Краснодарского края.