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1 ноября, 06:59

Попавшийся с мефедроном экс-футболист Бугаев раскладывал закладки из-за долгов

<p>Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:BugaevAlexeyIvanovich.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев. Обложка © Wikipedia

Бывший футболист сборной России и один из лучших защитников 2000-х Алексей Бугаев подрабатывал наркокурьером и перед задержанием делал закладки около общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. При этом во время обыска он попытался убежать, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, проведя целые сутки в изоляторе, Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что после ухода из спорта у него начались финансовые трудности в семье. Проблемы он начал заливать алкоголем и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями.

Отчаявшись, экс-футболист решил быстро поднять денег в наркошопе через Даркнет. У барыг он достал около полукилограмма мефедрона, который должен был разложить в Краснодаре и Сочи, однако что-то пошло не так. Торпедовец уже сдал своих наркоподельников, а при осмотре телефона у него были обнаружены фото мест с точными координатами, где лежат закладки.

В Москве задержан нигериец с 28 закладками мефедрона в трусах

В Москве задержан нигериец с 28 закладками мефедрона в трусах

Напомним, сегодня стало известно о задержании бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева. 29 октября его задержали в Краснодаре, при личном досмотре полицейские обнаружили в кармане толстовки свёрток с 500 граммами мефедрона. Возбуждено уголовное дело, бывшему спортсмену теперь грозит до 20 лет тюрьмы.

Николь Вербер
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