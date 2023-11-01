Попавшийся с мефедроном экс-футболист Бугаев раскладывал закладки из-за долгов

Бывший футболист сборной России и один из лучших защитников 2000-х Алексей Бугаев подрабатывал наркокурьером и перед задержанием делал закладки около общежитий студгородка Кубанского аграрного университета в Краснодаре. При этом во время обыска он попытался убежать, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, проведя целые сутки в изоляторе, Бугаев согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что после ухода из спорта у него начались финансовые трудности в семье. Проблемы он начал заливать алкоголем и накопил долги — около 70 тысяч неоплаченных налогов с пенями.

Отчаявшись, экс-футболист решил быстро поднять денег в наркошопе через Даркнет. У барыг он достал около полукилограмма мефедрона, который должен был разложить в Краснодаре и Сочи, однако что-то пошло не так. Торпедовец уже сдал своих наркоподельников, а при осмотре телефона у него были обнаружены фото мест с точными координатами, где лежат закладки.