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1 ноября, 05:43

Экс-футболиста сборной РФ Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона

<p>Алексей Бугаев. Обложка © АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС</p>

Алексей Бугаев. Обложка © АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ / СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС

Бывшего игрока сборной России по футболу, одного из лучших защитников 2000-х Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с наркотиками. По данным SHOT, спортсмен попался в ночь на 29 октября: полицейские остановили спортсмена, у которого при личном досмотре в кармане толстовки нашли свёрток с 500 граммами мефедрона.

Бугаева арестовали на семь суток. Заведено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в особо крупном размере, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алексей Бугаев играл в "Торпедо", "Локомотиве" и "Краснодаре", с которым расторг контракт в 2010 году. После ухода из спорта футболист начал пить и занимался то сбором макулатуры, то грузоперевозками. На данный момент ему 42 года.

В Москве задержан нигериец с 28 закладками мефедрона в трусах

В Москве задержан нигериец с 28 закладками мефедрона в трусах

А в Подмосковье недавно задержали фермершу-блогершу за сбыт мефедрона. Она прятала закладки под сиденьем своей "Лады".

Матвей Константинов
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