Экс-футболиста сборной РФ Бугаева задержали в Краснодаре с полкило мефедрона

Бывшего игрока сборной России по футболу, одного из лучших защитников 2000-х Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с наркотиками. По данным SHOT, спортсмен попался в ночь на 29 октября: полицейские остановили спортсмена, у которого при личном досмотре в кармане толстовки нашли свёрток с 500 граммами мефедрона.

Бугаева арестовали на семь суток. Заведено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в особо крупном размере, по которой ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алексей Бугаев играл в "Торпедо", "Локомотиве" и "Краснодаре", с которым расторг контракт в 2010 году. После ухода из спорта футболист начал пить и занимался то сбором макулатуры, то грузоперевозками. На данный момент ему 42 года.