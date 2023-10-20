В Москве задержан нигериец с 28 закладками мефедрона в трусах
В Москве задержан гражданин Нигерии, который в трусах прятал 28 закладок с мефедроном. Как сообщает SHOT, нигериец задержан за сбыт наркотиков, возбуждено уголовное дело по 228-й статье.
По данным телеграм-канала, 21-летнего Аджао Олиджиде Хабиба полицейские остановили на Халтуринской улице. В ходе досмотра сотрудники заподозрили неладное, и, как выяснилось, не зря: из трусов африканца один за другим достали 28 пакетиков с веществом общим весом около 42 граммов. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон.
А в сентябре Лайф рассказывал, как походка выдала наркокурьера. Так, в Москве полицейские заметили молодого человека, которому, как казалось, что-то мешало при ходьбе. И действительно — оказалось, что в штанах у него был мефедрон.
Агентство "Москва" / Андрей Никеричев