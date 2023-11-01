В "Краснодаре" запомнили пойманного с мефедроном Бугаева как хорошего парня

У бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, которого поймали с мефедроном, действительно было пристрастие к алкоголю, однако проблем с наркотиками никогда не наблюдалось. Как рассказал заместитель гендиректора ФК "Краснодар" Нурбий Хакунов, он запомнился как хороший человек.

"Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], шесть месяцев он [в команде] был. Как человек хороший очень", — приводит его слова телеканал "360".