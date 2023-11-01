Регион

Уведомления отключены

1 ноября, 10:49

В "Краснодаре" запомнили пойманного с мефедроном Бугаева как хорошего парня

Замглавы ФК "Краснодар" Хакунов признал, что у Бугаева были проблемы с алкоголем

<p>Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Александр Фёдоров</p>

Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Александр Фёдоров

У бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, которого поймали с мефедроном, действительно было пристрастие к алкоголю, однако проблем с наркотиками никогда не наблюдалось. Как рассказал заместитель гендиректора ФК "Краснодар" Нурбий Хакунов, он запомнился как хороший человек.

"Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], шесть месяцев он [в команде] был. Как человек хороший очень", — приводит его слова телеканал "360".

Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за торговлю мефедроном

Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за торговлю мефедроном

Напомним, 29 октября Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. Как признался сам бывший спортсмен, из-за трудного финансового положения он подрабатывал наркокурьером и делал закладки около студенческих общежитий в Краснодаре. Известно, что после ухода из "Краснодара" он открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но сейчас на компании висят долги, все счета заблокированы.

Николь Вербер
  • Новости
  • Наркотики
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Происшествия
  • Криминал
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров