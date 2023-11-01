В "Краснодаре" запомнили пойманного с мефедроном Бугаева как хорошего парня
Замглавы ФК "Краснодар" Хакунов признал, что у Бугаева были проблемы с алкоголем
Обложка © ТАСС / "Спорт-Экспресс" / Александр Фёдоров
У бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева, которого поймали с мефедроном, действительно было пристрастие к алкоголю, однако проблем с наркотиками никогда не наблюдалось. Как рассказал заместитель гендиректора ФК "Краснодар" Нурбий Хакунов, он запомнился как хороший человек.
"Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], шесть месяцев он [в команде] был. Как человек хороший очень", — приводит его слова телеканал "360".
Напомним, 29 октября Бугаева задержали с 500 граммами мефедрона. Как признался сам бывший спортсмен, из-за трудного финансового положения он подрабатывал наркокурьером и делал закладки около студенческих общежитий в Краснодаре. Известно, что после ухода из "Краснодара" он открыл ИП и начал заниматься грузоперевозками, но сейчас на компании висят долги, все счета заблокированы.