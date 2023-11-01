ФНС заблокировала счета компании экс-футболиста Бугаева, пойманного с мефедроном

ФНС заблокировала счета компании бывшего футболиста Алексея Бугаева, который после ухода из спорта начал заниматься грузоперевозками. Об этом сообщает SHOT.

Некогда знаменитый спортсмен погубил своё футбольное будущее из-за пристрастия к алкоголю, о котором прекрасно знали и тренера, и другие игроки. По словам бывшего наставника "Торпедо" Виталия Шевченко, он даже предлагал закодировать Бугаева, но тот отказался и на время действительно завязал со спиртным. После этого футболисту даже удалось попасть в сборную России и сыграть на Евро, однако надолго его не хватило.

Спустя время жизнь пошла по наклонной — и пришлось как-то выкручиваться. Так, после ухода из "Краснодара" Бугаев открыл пункт приёма макулатуры и зарегистрировал ИП по перевозкам. При этом сейчас все операции по счетам оказались заморожены из-за долгов по налогам. Именно из-за этого экс-футболист связался с криминалом и начал развозить закладки с мефедроном по Сочи и Краснодару.

Пока его арестовали на семь суток за "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", на суде он даже не стал отрицать попытку побега. Тем не менее за сбыт наркотиков ему грозит до 20 лет колонии. При этом родственники в произошедшее не верят, называя ситуацию подставой. По словам младшего Бугаева, его брат в последнее время занимался только законными делами и вообще не пил, а отец ещё с детства учил их держаться подальше от наркотиков.