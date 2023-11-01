Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за торговлю мефедроном

Если бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признают виновным в распространении мефедрона, то ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, заявил адвокат Леонид Исаев. Он добавил, что наказание будет зависеть от точного веса найденного вещества, а спортивные достижения не будут влиять на судебный процесс.

"Окончательная квалификация содеянного зависит от веса вещества. Исходя из обнародованного в СМИ объёма закладок, скорее всего, речь может идти о сбыте в особо крупном размере, за который предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы", — отметил Исаев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что Бугаев хранил мефедрон с целью сбыта, потому что наркотик был расфасован. Он отметил, что для суда успехи футболиста будут носить формальный характер и не скостят срок.