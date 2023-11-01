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1 ноября, 10:13

Адвокат раскрыл, какой срок грозит экс-футболисту сборной РФ за торговлю мефедроном

Адвокат Исаев: Экс-футболисту Бугаеву грозит от 15 до 20 лет тюрьмы за наркотики

Если бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева признают виновным в распространении мефедрона, то ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, заявил адвокат Леонид Исаев. Он добавил, что наказание будет зависеть от точного веса найденного вещества, а спортивные достижения не будут влиять на судебный процесс.

"Окончательная квалификация содеянного зависит от веса вещества. Исходя из обнародованного в СМИ объёма закладок, скорее всего, речь может идти о сбыте в особо крупном размере, за который предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы", отметил Исаев в беседе с NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что Бугаев хранил мефедрон с целью сбыта, потому что наркотик был расфасован. Он отметил, что для суда успехи футболиста будут носить формальный характер и не скостят срок.

ФНС заблокировала счета компании экс-футболиста Бугаева, пойманного с мефедроном

ФНС заблокировала счета компании экс-футболиста Бугаева, пойманного с мефедроном

Лайф рассказывал, что сегодня стало известно о задержании бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева. 29 октября он был пойман в Краснодаре, а при личном досмотре в кармане его толстовки был обнаружен свёрток с 500 граммами мефедрона.

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t.me / SHOT

Александра Мышляева
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