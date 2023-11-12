В Сочи открыто уголовное дело в связи со смертью на пляже футболиста Лесина

В Сочи по факту гибели футболиста из Чувашии Алексея Лесина возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом заявило СУ СКР по Краснодарскому краю.

Расследование открыто по результатам проверки, а также для установления обстоятельств случившегося. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Был проведён осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и знакомые погибшего.