В Сочи открыто уголовное дело в связи со смертью на пляже футболиста Лесина
В Сочи по факту гибели футболиста из Чувашии Алексея Лесина возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом заявило СУ СКР по Краснодарскому краю.
Расследование открыто по результатам проверки, а также для установления обстоятельств случившегося. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Был проведён осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и знакомые погибшего.
Ранее Лайф писал, что в Сочи при загадочных обстоятельствах скончался 30-летний футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин. Отец спортсмена рассказал, что его сына нашли мёртвым на берегу Чёрного моря ещё 6 ноября. Согласно экспертизе, причина смерти — асфиксия.
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