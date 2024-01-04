В Красноярске пятый день пытаются найти пропавшего 20-летнего баскетболиста

В Красноярске уже пятый день пытаются найти загадочно пропавшего 20-летнего игрока баскетбольного клуба "Барнаул" Антона Петухова. Как передаёт телеграм-канал "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной", молодой человек ушёл из дома около половины четвёртого ночи 30 декабря и не вернулся.

Пропавший в Красноярске игрок баскетбольного клуба "Барнаул". Фото © t.me / "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной

По камерам видеонаблюдения удалось установить приблизительный маршрут спортсмена. Он направлялся на остров Татышев со стороны левого берега, но ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

Волонтёры, спасатели и родные Петухова, которые прочёсывали местность в его поисках, отрабатывают различные версии пропажи: падение в воду, потеря сознания и другие. В мероприятиях были задействованы беспилотный летательный аппарат и подводный дрон, с помощью которого изучили береговую линию. Представители поисково-спасательного отряда просят всех, кто имеет хоть какую-то информацию о местонахождении молодого человека, сообщить её по телефону, указанному в ориентировке.