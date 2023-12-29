Волонтёры два месяца искали пропавшего россиянина, а он был в бегах после убийства
В Москве задержали тверского убийцу, который считался пропавшим без вести
Дмитрий Туев, задержанный по подозрению в убийстве. Обложка © VK / ВПСО "Сова" Вышний Волочек, Фирово, Спирово
В Москве по подозрению в убийстве задержали жителя Вышнего Волочка, который считался пропавшим без вести и поставил на уши всю Тверскую область. Волонтёры день за нём выходили на поиски мужчины, не подозревая, что он скрывается от правосудия, находясь в федеральном розыске. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, искать 36-летнего Дмитрия Туева в родном городе начали ещё в ноябре. В карточках волонтёров говорилось, что его никто не видел с 5-го числа, а также что он нуждается в медицинской помощи. Мужчину пытались найти на протяжении двух месяцев, но тщетно. Позже оказалось, что он сам не хотел, чтобы на него кто-то вышел.
30 ноября портрет Дмитрия появился на стенах российских полицейских отделов с пометкой "федеральный розыск". Его заподозрили в убийстве и накануне задержали в Москве. Он доехал до российской столицы и пытался скрыться среди других миллионов жителей, однако попался правоохранителям на улице Кожевнической в районе Замоскворечье. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее Лайф рассказывал, как в Московской области на протяжении трёх дней искали молодую девушку. Позже тело 27-летней москвички с выколотыми глазами обнаружили на озере. В злополучный день пропажи она поссорилась со своей 62-летней мамой и ушла из дома в Кузьминках в седьмом часу утра, а через какое-то время перестала выходить на связь.