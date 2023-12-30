На Урале вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего парня со шрамом на лбу
В Свердловской области пропал 14-летний юноша со шрамом на лбу
Пропавший у посёлка Верхняя Синячиха в Свердловской области Иван Маслов. Обложка © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область
В Свердловской области пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета молодого человека — шрам на лбу. Об этом написали в сообществе поискового отряда "Прорыв" в социальной сети "ВКонтакте".
Ориентировка на пропавшего в Свердловской области 14-летнего Ивана Маслова. Изображение © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область
Согласно данным поисковиков, юноша пропал 29 декабря в районе посёлка Верхняя Синячиха. Его внешность описали так: худощавое телосложение, серые глаза и волосы тёмно-русого цвета.
"На момент пропажи был одет: куртка чёрного цвета, со спины вставка тёмно-серого цвета по колено, брюки чёрного цвета, рубашка голубого цвета, кроссовки чёрного цвета с красными полосами", — уточняется в публикации "Прорыва".
Всех, кто обладает актуальной информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего, просят сообщать её по телефонам 8-9000-44-02-20 и 112.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Приокском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, неся в руках большие пакеты.