На Урале вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего парня со шрамом на лбу

В Свердловской области пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета молодого человека — шрам на лбу. Об этом написали в сообществе поискового отряда "Прорыв" в социальной сети "ВКонтакте".

Ориентировка на пропавшего в Свердловской области 14-летнего Ивана Маслова. Изображение © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

Согласно данным поисковиков, юноша пропал 29 декабря в районе посёлка Верхняя Синячиха. Его внешность описали так: худощавое телосложение, серые глаза и волосы тёмно-русого цвета.

"На момент пропажи был одет: куртка чёрного цвета, со спины вставка тёмно-серого цвета по колено, брюки чёрного цвета, рубашка голубого цвета, кроссовки чёрного цвета с красными полосами", — уточняется в публикации "Прорыва".

Всех, кто обладает актуальной информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего, просят сообщать её по телефонам 8-9000-44-02-20 и 112.