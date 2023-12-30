Регион

Уведомления отключены

30 декабря, 15:06

На Урале вторые сутки ищут пропавшего 14-летнего парня со шрамом на лбу

В Свердловской области пропал 14-летний юноша со шрамом на лбу

Пропавший у посёлка Верхняя Синячиха в Свердловской области Иван Маслов. Обложка © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

Пропавший у посёлка Верхняя Синячиха в Свердловской области Иван Маслов. Обложка © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

В Свердловской области пропал 14-летний Иван Маслов. Особая примета молодого человека — шрам на лбу. Об этом написали в сообществе поискового отряда "Прорыв" в социальной сети "ВКонтакте".

Ориентировка на пропавшего в Свердловской области 14-летнего Ивана Маслова. Изображение © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

Ориентировка на пропавшего в Свердловской области 14-летнего Ивана Маслова. Изображение © VK / СРОО ДПСО "Прорыв" Свердловская область

Согласно данным поисковиков, юноша пропал 29 декабря в районе посёлка Верхняя Синячиха. Его внешность описали так: худощавое телосложение, серые глаза и волосы тёмно-русого цвета.

"На момент пропажи был одет: куртка чёрного цвета, со спины вставка тёмно-серого цвета по колено, брюки чёрного цвета, рубашка голубого цвета, кроссовки чёрного цвета с красными полосами", уточняется в публикации "Прорыва".

Всех, кто обладает актуальной информацией о местонахождении пропавшего несовершеннолетнего, просят сообщать её по телефонам 8-9000-44-02-20 и 112.

Волонтёры два месяца искали пропавшего россиянина, а он был в бегах после убийства
Волонтёры два месяца искали пропавшего россиянина, а он был в бегах после убийства

Ранее Лайф сообщал о том, что в Приокском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, неся в руках большие пакеты.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров