Пропавшего в декабре экс-представителя американского модного бренда нашли мёртвым на Урале

В Екатеринбурге найден мёртвым бывший амбассадор американского бренда одежды Tom Ford Руслан Хамдеев. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на источник из его окружения, тело 46-летнего мужчины, пропавшего в декабре, обнаружили в его собственной квартире.

Экс-представитель бренда Tom Ford Руслан Хамдеев, найденный мёртвым в Екатеринбурге. Фото © "Лиза Алерт"

"Руслан был найден мёртвым в своей квартире. Точных причин смерти пока никто из близких не знает", — сказал источник.

По его словам, рассматриваются версии естественной смерти и криминальной. Также не исключено, что Хамдеев свёл счёты с жизнью. До введения санкций мужчина был представителем компании Tom Ford в Екатеринбурге, а ранее работал в Москве с Louis Vuitton. Источник допустил, что у Хамдеева была депрессия после ухода большинства мировых брендов из России, так как он не мог найти себя.

Руслан Хамдеев перестал выходить на связь 19 декабря. Полиция и волонтёры вели его поиск.