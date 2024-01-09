В Тюменской области четвёртый день ищут бесследно пропавшего блогера

В Тюмени с 5 января ищут видеоблогера, зооактивиста, автора YouTube-канала "Тётя Чуня" Илью Тихоновского. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза алерт" на своей странице в VK.

"Поисковый отряд "Лиза алерт" обращается к автомобилистам, которые могли проезжать ночью с 5 на 6 января 2024 года по трассе Е22 в районе населённых пунктов посёлок Боровский, рабочий посёлок Винзили, посёлок Богандинский", — говорится в сообщении.

Водителей попросили просмотреть записи с видеорегистраторов, ведь на них мог попасть блогер. Кроме того, просят откликнуться тех, кто мог подвозить или видеть человека, похожего на Тихоновского. Уточняется, что 5 января он не вернулся домой в деревню Онуфриево Исетского района. Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку с капюшоном, тёмно-зелёные штаны, чёрные кожаные ботинки и зелёную шапку.

Илье Тихоновскому 42 года. Он известен как автор YouTube-канала "Тётя Чуня", посвящённого бездомным животным. Последнее видео на канале было опубликовано 4 января, в настоящее время у блогера около 27 000 подписчиков.