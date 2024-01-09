Следователи вернулись к поискам девочки, пропавшей под Пермью в 2010 году

Сотрудники Следственного комитета вернулись к расследованию дела пятилетней Кати Четиной, пропавшей на реке Сылве в Пермском крае в 2010 году. Родители считают, что девочку похитили и она всё ещё жива. Более того, ещё в начале 2022 года, следует из группы во "ВКонтакте", занимающейся поисками Кати, неизвестный через мессенджер связывался с её отцом и заявлял, что девочка у него, и требовал за освобождение деньги, обещая после этого прислать координаты с её местонахождением.

Также некто прислал отцу девочки видео с темноволосой девушкой, которая якобы является Катей. Родители обращались к правоохранителям с просьбой установить личность неизвестного и неизвестной, но они "не берутся" за эту работу. На данный момент Кате должно быть около 18 лет.