Коллега загадочно пропавшего рэпера Sir-J рассказал о последней встрече с ним

Рэпер Сергей Булавинцев, известный как Sir-J, выступал на концерте в Калининграде и был в хорошем настроении накануне своего исчезновения, 28 декабря. Об этом рассказал участник группы "Семь западных ветров" Владимир, добавив, что артист не обсуждал с коллегами планов отъезда после возвращения в Москву.

"Он выступал у нас в Калининграде [в составе D.O.B. Community]. Поведение у Сергея было адекватное, настрой хороший. По поводу куда-либо уехать разговоров не было. Три дня они здесь пробыли, всё было отлично. Как Сергей приехал домой, 29 декабря, он отписал участнику нашей группы, что наконец дома и ложится спать. Это было 23:45 по Москве", — пояснил коллега Булавинцева в беседе с "Газетой.ru".

Владимир добавил, что все близкие и друзья рэпера надеются, что он найдётся живым и здоровым. Кроме того, коллега Булавинцева назвал историю версию с пожаром в доме в Видном.

По информации пресс-службы поискового отряда "Лиза алерт", поисковики выехали для выполнения автономных задач, расклеек ориентировок. В настоящее время идёт поиск свидетелей. В организации добавили, что также отрабатываются свидетельства, однако ничего значимого ещё не обнаружено.