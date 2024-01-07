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7 января, 09:47

Поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста Петухова могут отложить до весны

Антон Петухов. Обложка © БК "Барнаул"

Антон Петухов. Обложка © БК "Барнаул"

Поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста "Барнаула", экс-игрока ЦСКА Антона Петухова могут отложить до весны. Об этом сообщили в пресс-службе организации "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной. Такое решение будет принято, если работы на доступной зимой территории не принесут плодов.

"Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно-разыскные мероприятия, и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем выходить на обследование обозначенного участка", — рассказали там РИА "Новости".

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Напомним, Антон Петухов пропал в Красноярске в ночь на 31 декабря: 20-летний спортсмен вышел из дома около 03:00 по местному времени и перестал выходить на связь. Позднее по камерам видеонаблюдения удалось отследить маршрут баскетболиста. Оказалось, что он упал с моста в реку Енисей.

Матвей Константинов
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