Поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста Петухова могут отложить до весны

Поиски пропавшего в Красноярске баскетболиста "Барнаула", экс-игрока ЦСКА Антона Петухова могут отложить до весны. Об этом сообщили в пресс-службе организации "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной. Такое решение будет принято, если работы на доступной зимой территории не принесут плодов.

"Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно-разыскные мероприятия, и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем выходить на обследование обозначенного участка", — рассказали там РИА "Новости".