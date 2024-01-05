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5 января, 14:12

Поиски пропавшего на Урале школьника привели в Подмосковье

Пропавшего по дороге в школу подростка из Екатеринбурга нашли в 2000 км от дома

Подростка Артемия В., который почти месяц назад пропал по дороге в школу в Екатеринбурге, нашли в деревне Иваново Московской области по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Оказалось, что юноша специально сбежал из дома, потому что хотел свободы.

"По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушёл из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь", — рассказали в ведомстве Ura.ru.

Несмотря на это, самостоятельного школьника отправили домой.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в Приокском районе Нижнего Новгорода пропала 14-летняя школьница. Она ушла из дома без верхней одежды, неся в руках большие пакеты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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