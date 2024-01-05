Поиски пропавшего на Урале школьника привели в Подмосковье

Подростка Артемия В., который почти месяц назад пропал по дороге в школу в Екатеринбурге, нашли в деревне Иваново Московской области по камерам видеонаблюдения, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Оказалось, что юноша специально сбежал из дома, потому что хотел свободы.

"По имеющейся информации, противоправных действий в отношении его не совершено. Молодой человек самовольно ушёл из дома и не хотел возвращаться из-за желания вести самостоятельную жизнь", — рассказали в ведомстве Ura.ru.

Несмотря на это, самостоятельного школьника отправили домой.