Петербургские учёные изобрели дрон, который найдёт потерявшихся людей по крику
Петербургские учёные вместе со спасателями создали уникальный дрон, который позволит по крику находить заблудившегося в лесу человека. Новое устройство умеет распознавать голос человека и убирать шум листвы, ветра или журчания воды, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
К разработке дрона привлекли даже оперных певцов, которые помогают изобретателям постичь уникальность природы человеческого голоса и выделить его на фоне природных шумов.
"Сначала решали очень простую задачу. Человек может потеряться в лесу с телефоном в руках, тогда ему можно позвонить — мы запускаем квадрокоптер, он летает над лесом, и в это время человек говорит — слышу/не слышу. Мы его доводим до человека, когда он видит квадрокоптер, и фиксируем GPS-координаты, затем идём спасать", — рассказал директор научно-образовательного центра СПбГУ "Математическая робототехника и искусственный интеллект" Константин Амелин.
Собеседник телеканала надеется, что уже этим летом спасатели начнут использовать новые дроны для поисков потерявшихся людей.
А ранее сообщалось, что учёные Росбиотеха создали вино, которое защитит слизистую и поможет избавиться от лишних килограммов. Самый главный ингредиент напитка — китайский гриб Eurotium cristatum. В Китае высоко ценят его свойства как пребиотика — вещества, которое ферментируется микрофлорой толстого кишечника человека и стимулирует её рост и жизнедеятельность.
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