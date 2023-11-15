Российские учёные создали светящийся гель для лечения ран из водоросли спирулины
В МФТИ разработали уникальный гель для заживления ран с эффектом свечения
Учёные МФТИ и НИЦ "Курчатовский институт" разработали пористый светящийся материал, который можно использовать для создания ранозаживляющего геля. Разработка основана на натуральном полимере хитозане и веществе С-фикоцианине — это белок, который добывают из водоросли спирулины. Он обладает антиоксидантными, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами.
"С-фикоцианин является перспективным компонентом ранозаживляющих материалов, а его включение в полимерную матрицу позволит регулировать скорость его высвобождения, пролонгируя, таким образом, длительность его действия", — объяснила научный сотрудник лаборатории глубокой переработки биомассы Курчатовского института Яна Сергеева в беседе с "Газетой.ru".
Кроме того, новый гель позволит также наблюдать за процессом заживления ран благодаря своей способности к свечению. В будущем эксперименты с гелем будут проводиться на лабораторных животных. Это покажет совместимость нового материала и поможет оценить его эффективность.
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